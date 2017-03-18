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Washington'da gergin görüşme

Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Trump ile görüştü. Misafirini kapıda karşılayıp elini sıkan Trump, görüşme sonrası Merkel'in elini sıkmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da ilk kez Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırladı. Görüşme sonrası kameraların karşısına geçen iki lider, görüşmenin içeriğine dair detay vermedi, görüşmenin iyi geçtiğini söylemekle yetindiler.

Gazetecilerin el sıkışırken poz alma isteğini Trump duymazdan geldi ancak Trump, Alman misafirini kapıda karşıladığında ve basın toplantısı sonrası el sıkıştı.

Görüşme sonrası basın açıklamasında Trump, ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını yineledi, Almanya'nın da askeri harcamalara destek vermesi için baskı yaptı.

Trump, "Merkel'e NATO için desteğimizi yeniden dile getirdim ayrıca müttefiklerimizin  kendi üstlerine düşen kısmı ödemeleri gerektiğini anımsattım" diye konuştu. Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Afganistan da konuşuldu.

ABD ve Avrupa arasında ticaret anlaşmasının da gündeme geldiği konuşmada Merkel, iki taraf için de uygun bir uzlaşı noktası aradıklarını söyledi.

Trump, yasa dışı dinlemelere ilişkin soru sorulduğunda, "En azından bir ortak noktamız var" diyerek, Obama yönetiminin kendisinin telefonlarını dinlettiğini ima etti.

Kaynak: Reuters

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