WhatsApp da Snapchat'i taklit edecek

Snapchat ile popülerleşen ve daha sonra Instagram, Facebook gibi platformlara da gelen Hikayeler (Stories) özelliğinin çok yakında mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta da yer bulacağı söyleniyor.

Facebook hem kendisi hem de sahibi olduğu Instagram’da kullanıcılarına hikayeler özelliğini sunduktan sonra, bunu WhatsApp için denemesi tabii ki aslında sürpriz sayılmaz. Her ne kadar popüler mesajlaşma uygulaması için bu özellik kulağa biraz tuhaf gelse de neden olmasın dedirtiyor.

iOS için WhatsApp betasında keşfedildiği belirtilen hikayeler özelliğinin yeni final sürümde yer alıp almayacağı şu an için bilinmiyor. Konuyla ilgili olabilecekler arasında, kullanıcılara WhatsApp ile Instagram veya Facebook hesaplarını bağlama desteğinin sunulabileceği veya sadece WhatsApp’a özel hikaye oluşturma desteğinin sağlanabileceği bulunuyor.

Facebook ve Instagram gibi bir sosyal medya uygulaması olmayan WhatsApp, kullanıcıların rehberinde yer alan ve uygulamaya sahip olan herkesle iletişime geçmeyi kolaylaştırıyor. Bu anlamda rehberinizdeki alakalı alakasız birçok kişiyle hikaye paylaşılması durumu sıkıntı yaratabilir. Tabii ki bunların sadece belirli kişilerle paylaşımı da mümkün. Görsele bakılırsa gizlilik ayarları buna izin verecek.