WhatsApp durum güncellemesi geri mi alınacak?

Whatsapp’a durum güncellemesi geri mi alınacak sorusunun cevabı haberimizde. Whatsapp geçtiğimiz hafta gelen yeni güncelleme çıkararak hikayeler özelliği ile karşımıza çıkmıştı. Whatsapp’ta artık Snapchat ve Instagram’da olduğu gibi 24 saat içinde silinen fotoğraf, video ve GIF'ler kullanılacak. Uçtan uca şifrelenecek denilen yeni durum özelliği ile WhatsApp durumunuza aynı Snapchat'teki gibi fotoğraf ekleyebileceksiniz. Whatsapp hikaye özelliğinin gelmesi ile birlikte durum yazısı kaldırıldı. Whatsapp kullanıcıları ise durum yazısının kaldırılmasını hiç hoş karşılamadı. Yeni alınan bir duyuma göre Whatsapp durum güncellemesinin geri alınacağı iddia edildi.

WHATSAPP DURUM GÜNCELLEMESİ GERİ Mİ ALINDI?

Whatsapp yeni bir güncelleme ile durum güncellemesini geri alacak. WABetaInfo'nun Twitter’dan verdiği bilgiye göre Whatsapp yeni bir güncelleme çıkaracak ve yazılı durum güncellemeleri geri gelecek. Whatsapp’ın bu geri adımı ne zaman atacağı ise henüz belli değil.