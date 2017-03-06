WhatsApp kullanıcılarına kötü haber

Son dönemde birçok değişikliğe uğrayan WhatsApp popülerliğini de oldukça artırdı. Ancak her geçen gün eklenen yeni özellikle kimi cihazlarda sorun yaşanmasına neden oluyor. Bunda en önemli etken bu cihazların işletim sistemlerinin artık güncellenmiyor olması. Ayrıca kimi cihazların donanımları artık WhatsApp'in ihtiyaçlarını karşılamıyor. Bu nedenle bazı cihazlar bir süredir WhatsApp güncellemelerinden faydalanamadı.

WhatsApp'in resmi bloğundan yapılan açıklamaya göre artık bazı Android, IOS, Windows, BBOS ve Symbian işletim sistemini kullanan cihazlar 30 Haziran itibariyle WhatsApp'ı kullanamayacak.

Bu cihazlara güncelleme desteği 2016'nın bitimiyle zaten sona ermişti. Ancak daha sonra WhatsApp süreyi uzatarak 30 Haziran 2017'ye çekmişti. O sürenin dolmasına kısa bir zaman kaldı.

İşte 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle WhatsApp kullanamayacak işletim sistemleri şöyle:

Nokia S40

Nokia Symbian S60

Android 2.1

Android 2.2

Windows Phone 7.+1

iPhone 3GS (iOS 6)

BlackBerry OS ve BlackBerry 10

Yani bu işletim sistemini kullanan telefonların hiçbirinde belirtilen tarihten sonra Whatsapp çalışmayacak.