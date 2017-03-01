WhatsApp'tan şirketlere özel yenilik geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok konuşulacak bir özellik entegre etmek için kolları sıvadı.

1 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp mesajlaşma alışkanlıklarımızı kökünden değiştirmeye hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, yeni özellikle WhatsApp iş dünyasını gözüne kestirdi.

Şu an sadece Hindistan'da kullanılıyor

Henüz resmiyet kazanmayan özelliğin adının 'WhatsApp for Business' olması ve küçük ve orta ölçekli iş yerleri için yeni bir mesajlaşma platformu yaratması bekleniyor. Ancak söz konusu özellik şu an için sadece Hindistan'da kullanılıyor. Zira Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu özelliği test etmek için bu ülkeyi seçti. Söz konusu tüm kullanıcılara sunulmayacağı da gelen bilgiler arasında.

Bu Facebook'un iş dünyasını hedef aldığı ilk uygulama değil. Sosyal medya devi 2014 yılında işletmelerin Facebook hesaplarını, reklam hesaplarını ve ödeme şekillerini bir yerden yönetme imkanı sunan Facebook Business Manager uygulaması kullanıma sunmuştu.