Wilders: "Erdoğan gibi düşünen Türkler, Türkiye'ye dönsün"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda hükümetine yönelik yaptığı 'Nazi' benzetmesine tepki gösteren Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, "Erdoğan ile aynı fikirde olan Hollanda'daki Türklere söylüyorum: Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin" dedi.

Wilders, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Harika! Yoğun PVV baskısı sayesinde hükümetimiz Hollanda seçimlerinden bir kaç gün önce Türk bakanının inişine izin vermedi"

Great! Thanks to heavy PVV- pressure a few days before the Dutch elections our government did NOT allow the Turkish minister to land here!! https://t.co/hO9U082AKi