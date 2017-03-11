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Wilders: "Erdoğan gibi düşünen Türkler, Türkiye'ye dönsün"

Wilders: "Erdoğan gibi düşünen Türkler, Türkiye'ye dönsün"

Hollanda'da sağ popülist Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun inişine izin verilmemesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda hükümetine yönelik yaptığı 'Nazi' benzetmesine tepki gösteren Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, "Erdoğan ile aynı fikirde olan Hollanda'daki Türklere söylüyorum: Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin" dedi.
Wilders, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Harika! Yoğun PVV baskısı sayesinde hükümetimiz Hollanda seçimlerinden bir kaç gün önce Türk bakanının inişine izin vermedi"


​​"Erdoğan ile aynı fikirde olan Hollanda'daki Türklere söylüyorum: Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin"


Geert aynı zamanda, Erdoğan'ı protesto eden paylaşımlarda da bulundu.

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