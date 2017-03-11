Wilders: "Erdoğan gibi düşünen Türkler, Türkiye'ye dönsün"
Hollanda'da sağ popülist Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun inişine izin verilmemesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda hükümetine yönelik yaptığı 'Nazi' benzetmesine tepki gösteren Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, "Erdoğan ile aynı fikirde olan Hollanda'daki Türklere söylüyorum: Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin" dedi.
Wilders, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
"Harika! Yoğun PVV baskısı sayesinde hükümetimiz Hollanda seçimlerinden bir kaç gün önce Türk bakanının inişine izin vermedi"
Great! Thanks to heavy PVV- pressure a few days before the Dutch elections our government did NOT allow the Turkish minister to land here!! https://t.co/hO9U082AKi— Geert Wilders (@geertwilderspvv) 11 Mart 2017
"Erdoğan ile aynı fikirde olan Hollanda'daki Türklere söylüyorum: Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin"
Oh ja, en ik zeg tegen alle Turken in Nederland die het met Erdogan eens zijn:— Geert Wilders (@geertwilderspvv) 11 Mart 2017
GA naar Turkije en kom NOOIT meer terug!!
Geert aynı zamanda, Erdoğan'ı protesto eden paylaşımlarda da bulundu.
9 Mart 2017
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