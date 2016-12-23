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Ya çıkarsa!

Ya çıkarsa!

Ekonomik anlamda zor bir yılı tamamlamaya çalışan vatandaşlar Yeni yılda umutlarını piyangoya bağladı.

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Deniz Abidin / Özlem Çimendal

Yeni yıla girmeye hazırlanırken ekonomik sorunların yaşandığı ülkemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaş umudunu Milli Piyango’ya bağladı. Devlet Piyangosu’nun bu yıl da en büyük tutarının 1 milyon lira olması umutları bir o kadar daha artırdı. Toplam ikramiye tutarı ise 2 milyon liradan fazla.

Rağbet Devlet Piyangosu’na…

Yeni Bakış’a konuşan piyango satıcısı Serhan Kumru, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok rağbetin Devlet Piyangosu’na olduğunu ifade ederken,  Vatandaşın umudunu Milli Piyango’ya bağladığını  söyledi. Kumru, 13’ncü maaşların ödenmesinin etkisiyle bilet satışlarında dünden itibaren artış gözlemlediğini belirterek, son güne kadar vatandaşın şansının olacağını kaydetti.

60 milyon talihlisine kavuşacak

Bu arada, TC Devlet Piyangosu’nun Yılbaşı biletleri de 25 liradan satışa sunuldu.

31 Aralık akşamı çekilişi yapılacak olan Milli Piyango’nun ise en büyük tutarı 60 milyon lira… 

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