Ya Türkiye'ye ya da Güney Kıbrıs'a...

Gamze Pir Baykur

Suriye’deki savaştan canlarını kurtarmak için kaçan ve insan tacirlerinin tuzağına düşerek Güney Kıbrıs yerine Mağusa’da Bedis sahiline bırakılan Suriyeli kaçak göçmenlerden 2’si önceki gün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ihraç edilirken, Deyaeddin Tawil (E-35), Samiya Kiged (K-24), Abdulmutallip Vahup (E-28), Mahir Abdullah Kasım (E-24) ile Tawil ve Kiged’in 2,4 ve 7 yaşlarındaki 3 çocuğu için ihraç kararı çıktı.

2 kaçak göçmen ailesine kavuştu...

Suriyeli kaçak göçmen F.S (K-14) ile Aliya Hikmet Muhammed (K-18) önceki gün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yaşayan ailelerinin müracaatı üzerine güneye ihraç edildiği öğrenildi. Geriye kalan 4 Suriyeli kaçak göçmen ile 2,4 ve 7 yaşındaki Suriyeli çocuğun ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne mi, yoksa Türkiye’ye mi ihraç edileceği netlik kazanmadı. Suriyeli kaçak göçmenlerden Samiya Kiged ile 3 çocuğu Sky Venüs Otel’de, Deyaeddin Tawil, Abdulmutallip Vahup ve Mahir Abdullah Kasım ise ihraç edilinceye kadar Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde tutulacak.

Güney Kıbrıs yerine KKTC’ye bırakılmışlardı...

Suriye’deki savaştan kaçmak için umut yolculuğuna çıkan Deyaeddin Tawil (E-35), Samiya Kiged (K-24), Abdulmutallip Vahup (E-28), Mahir Abdullah Kasım (E-24), F.S (K-14) ve Aliya Hikmet Muhammed (K-18) ile Tawil ve Kiged’in 2,4 ve 7 yaşlarındaki 3 çocuğu insan tacirleri tarafından kandırılarak 1 Mart tarihinde Güney Kıbrıs yerine Bedis sahiline bırakılmıştı. Suriyeli kaçak göçmenler ayni gün Kaliland bölgesindeki otobüs durağında beklerken devriye gezen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülmeleri üzerine soruşturma maksatlı Mağusa Polis Müdürlüğü’ne sevk edilmiş ve olay açığa çıkmıştı.