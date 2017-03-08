Yaban mersini yaşlılarda beyin fonksiyonlarını geliştiriyor

Araştırmalar, konsantre yaban mersini suyu tüketiminin yaşlı insanlarda beynin bilişsel fonksiyonlarını geliştirdiğini saptadı.

Exeter Üniversitesinin yaptığı ve üniversitenin web sayfasında yayımlanan araştırma, düzenli olarak yaban mersini suyu tüketen 65-77 yaşlarındaki sağlıklı bireylerin bilişsel işlevlerinde gelişme olduğunu, ayrıca bu kişilerin beyinlerine giden kan akışının ve çalışma belleklerinin de iyileştiğini ortaya koydu.

Araştırma kapsamında, 26 sağlıklı denekten 12'sine 12 hafta boyunca her gün 260 gram yaban mersininden elde edilen 30 mililitre konsantre yaban mersini suyu içirildi. 14 deneğe ise placebo verildi.

Her gün 5 porsiyondan fazla sebze ve meyve tükettiğini belirten kişiler araştırmaya dahil edilmezken, tüm deneklere çalışma boyunca normal beslenmelerine devam etmeleri söylendi.

12 haftalık çalışma süresinin öncesinde ve sonrasında bilişsel testlere tabi tutulan deneklerin beyinleri MR ile taranarak, beyinlerine giden kan miktarı ölçüldü.

Yaban mersini desteği alan grubun, placebo verilenlerle göre, beyinlerinin testlerle ilgili bölgelerindeki aktivitelerde belirgin artışlar gözlemlendi. Ayrıca bu kişilerin çalışma belleklerinde iyileşme ve beyinlerine giden kanda artış gözlendi.

Araştırma ekibinden, Exeter Üniversitesi Spor ve Sağlık Bilimleri Bölüm Başkanı Dr. Joanna Bowtell, "Bilişsel işlevlerimiz, yaşlandıkça azalma eğilimindedir ancak önceki araştırmalar, beynin bu işlevinin, sağlıklı yaşlı bireylerde bitkisel beslenme ağırlıklı diyetlerle daha iyi korunabileceğini göstermişti." dedi.

Özellikle koyu renk meyve ve sebzelerde bulunan flavonoid adlı madde bakımından zengin olan yaban mersinin antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri bilinirken, önceki araştırmalar sebze-meyve açısından zengin beslenenlerin demansa yakalanma riskinin azaldığını saptamıştı.