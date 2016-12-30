Yağışlı hava devam edecek
Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan ülkede, yağışlı hava 4 gün daha sürecek
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Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan ülkede, yağışlı hava 4 gün daha sürecek; sıcaklık iç kesimlerde ve sahillerde 12-15 ºC dolaylaırnda seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 31 Aralık-6 Ocak tarihleri arasını kapsayana hava tahmin raporuna göre periyodun ilk dört gününde havanın parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Diğer 3 günde ise parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.
Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli esecek.
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