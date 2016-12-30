Lefkoşa11 °C
  • Porsche Exclusive’in son gözdesi: 2017 Panamera Turbo
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Ne var bu 90'lı yıllarda?
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Yağışlı hava devam edecek
Yağışlı hava devam edecek

Yağışlı hava devam edecek

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan ülkede, yağışlı hava 4 gün daha sürecek

A+A-

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan ülkede, yağışlı hava 4 gün daha sürecek; sıcaklık iç kesimlerde ve sahillerde  12-15 ºC dolaylaırnda seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Aralık-6 Ocak tarihleri arasını kapsayana hava tahmin raporuna göre periyodun ilk dört gününde havanın parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Diğer 3 günde ise  parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.

Rüzgar,  Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli esecek.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.