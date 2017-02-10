Yağışlı hava sürecek
Bölgeyi dünden itibaren yeniden etkisi altına alan yağışlı havanın süreceği bildirildi.
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Bölgeyi dünden itibaren yeniden etkisi altına alan yağışlı havanın süreceği bildirildi.
Meteoroloji Dairesi’nin 11 – 17 Şubat tarihlerini kapsayan haftalık raporuna göre, yarın gök gürültülü, pazar sağanak yağış var. Pazartesi ve salı yağmur yok, don bekleniyor.
Hava sıcaklığı ise pazartesiden itibaren 5 derecelik düşüşle 13 dereceye gerileyecek.
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