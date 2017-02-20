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Yağlı balık fast foodun zararlı etkisini azaltıyor

Yağlı balık fast foodun zararlı etkisini azaltıyor

Haftada iki öğün yağlı balık tüketmek fast food’un bıraktığı zararlı etkiyi azaltıyor

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Araştırmacılar haftada en az iki öğün somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıkları tüketmenin, obezitenin neden olduğu bağışıklık sistemi rahatsızlıklarını da onardığını vurguladı.

Akdeniz diyetiyle beslenmenin sağlıklı yaşam için en ideal beslenme yöntemi olduğunun altını çizen araştırma ekibinin başındaki Doktor Fatima Perez De Heredia, “Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek çok önemli. Ancak yağlı balıkları tüketmek de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Fast food’un vücutta bıraktığı zararlı etkiyi bile ortadan kaldırıyor” diye konuştu. 

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