Yağmur pazarcıyı olumsuz etkiledi

Melin Dobran

Lefkoşa’da otobüs terminalinde kurulan açık pazara bu hafta vatandaşın ilgisi düşüktü. Havanın rüzgârlı ve yağmurlu olmasından dolayı esnaf, ürünlerinin zarar gördüğünü söyledi. Kimi esnaf brandasının olmasına rağmen rüzgârın brandayı yıktığını ve yağmurdan akıttığını ifade etti. Narenciye ürünü satan bir esnafın ise tezgahına dolan sular nedeniyle portakalları zarar gördü. Yeşilliklerin fiyatlarında düşüş görülürken, ayrellinin bağı 10, 6 tane enginarın fiyatı da 10 liradan satıldı. Topraksız üretilen çileğin ise paketi 7 liradan müşteriye sunuldu.

Yağmur dolayısı ile bekledikleri satışı yapamadığından dert yanan Pazar esnafı ise, Lefkoşa’ya kurulacak modern kapalı Pazar yerinin tamamlanmasını dört gözle beklediklerini söyledi.

Lefkoşa’ya yapılacak kapalı pazarın tamamlanmasının ardından yazın sıcaktan kışın soğuk ve yağmurdan kurtulacaklarını söyleyen esnaf, işlerinin o zaman daha güzel olacağını ümit ediyor.