Yağmurlar sürecek…

Yağmurlu havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Yarın, çarşamba ve perşembe günleri yağmur var.

Meteoroloji Dairesi’nin 14-20 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre ülke bu sürede genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre hava yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; çarşamba günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; perşembe günü parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Cuma günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; cumartesi parçalı ve az bulutlu, pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve pazartesi ise parçalı çok bulutlu hava bekleniyor.

Bir haftalık sürede en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.