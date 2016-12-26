Yalan haber nükleer savaş çıkarıyordu!

AWD News isimli sitedeki haberde yer alan ve İsrail Savunma Bakanı Moshe Yaalon'a atfedilen sözler, İsrail ve Pakistan arasındaki ilişkileri gerdi. Habere göre, İsrail Savunma Bakanı Pakistan'ın Suriye'ye asker göndermesi durumunda, Pakistan'ı nükleer bir saldırıyla yok edeceklerini söylüyordu.

Bu habere inanan Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif'ın, İsrailli meslektaşına yanıtı gecikmedi. Asif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Savunma Bakanı, küstah bir biçimde Pakistan'ın Suriye'de DEAŞ'a karşı oynayacağı rol için nükleer tehditte bulunmuş. İsrail, Pakistan'ın da bir nükleer devlet olduğunu unutuyor" ifadelerini kullandı.

Asif'ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra İsrail Savunma Bakanlığı, Pakistanlı bakana yine Twitter üzerinden cevap vererek tartışmaya açıklık getirdi. Bakanlığın hesabından yapılan paylaşımda; "Savunma Bakanı Yaalon'a atfedilen sözler asla söylenmedi. Pakistan Savunma Bakanı tarafından gündeme getirilen haberler tamamen gerçek dışı" ifadeleri kullanıldı.

Yanlış anlaşılmanın giderilmesinin ardından Pakistan Savunma Bakanı Asif, ülkenin nükleer programının tamamen özgürlüklerini korumak için olduğunu söyledi.