Yalanın sonu yok

Hüseyin Çiçek

İskele’de geçtiğimiz Cuma günü eşine filmlerde rastlanacak bir olay yaşandı. İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekiplerinin rutin trafik kontrolleri sırasında, seyrüsefer ruhsatı olmadığı gerekçesi ile polisin rapor etmek istediği Mehmet Akkuş, ehliyet ve kimlik kartının yanında bulunmadığını söyleyerek kendini Fikri Eryılmaz olarak tanıttı. Akkuş bu uyanıklığı sayesinde cezanın hayali bir kişi olan Fikri Eryılmaz adına yazılmasını sağladı.

Sistem üzerinde inceleme yapan İskele polisinin, Mehmet Akkuş’un beyanının yalan olduğunu anlaması uzun sürmedi. Polis tarafından tutuklanan Akkuş, dün teminat maksatlı İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeden özür diledi…

Mahkemeye meseleyi aktaran İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görevli polis memuru Ercan Ak, 9 Şubat 2016 tarihinde, İskele-Karpaz anayolu üzerinde yapılan trafik kontrolleri esnasında, mahkeme huzurundaki zanlının kendini hayali bir kişi olan Fikri Eryılmaz olarak tanıttığını ve seyrüsefer ruhsatı yanında bulunmadığı gerekçesi ile kendisine yazılan cezanın Fikri Eryılmaz adına yazılmasını sağladığını söyledi. Zanlı hakkı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildiren Ak, zanlının mahkemedin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Mehmet Akkuş, “bir anlık hata yaptım” diyerek özür diledi.

Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanını değerlendiren Yargıç Umut İnan, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 50’şer bin TL’lik kefalet senedi imza etmesi şartı ile zanlının serbest bırakılmasına emir verdi.