Yalınkaya: "Sokak da eylem veya grev yapma taraftarı değiliz"

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), örgütlü bulunduğu Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının sorunlarını Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a aktardı, desteğini istedi.

YALINKAYA:

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede konuşan BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, sokak da eylem veya grev yapma taraftarı olmadıklarını, uzlaşı yoluyla var olan sorunları çözmeyi arzuladıkları, bu konuda Bakan Denktaş’ın gerek muhalefet, gerekse iktidar döneminde katkılarının yansınamayacak kadar büyük olduğunu hatırlattı.

“Bugün ortada bir mağduriyet var” diyen BES Başkanı, Yenierenköy Belediye çalışanlarının üç aydır evine ekmek götüremediğini, yarınını göremediğini kaydederken sorunların çözümüne yönelik hazırlamış oldukları önerileri Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile paylaştı, hükümetin desteğini talep etti.

DENKTAŞ:

BES ve Yenierenköy Belediye çalışanlarına çözüm odaklı anlayışlı tavırları için teşekkür ederek sözlerine başlayan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, sorunların çözümü için birlikte çalışılacağını kaydetti.

Görüşmeden memnun ayrılan BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sundukları önerilere sıcak baktığını, kısa zamanda çözüm bulma yönünde yakın istişarelerinin süreceğini kaydetti.