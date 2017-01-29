Yapay penisli adama porno film teklifi!

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; yıllar sonra taktırdığı biyonik penisle ilk kez cinsel ilişkiye girmesi, dünya basınına malzeme olan Abad’a ünlü bir porno yapımcısından teklif geldi.

Miami merkezli yapım şirketi Bangbros’dan Colin Rae, “Biyonik penisli adamlar çok merakımızı uyandırıyor. Onun sözleşmesi 10 bin dolarlık, 25 bin dolarlık ya da doğru kabiliyetle bir milyon dolarlık bile olabilir. Belli bir rakam vermek istemiyorum. Olanakların sınırı yok” dedi.

Dünyanın en büyük penisli adamı yaşadığı drama rağmen bıçak altına yatmak istemiyor!

Geçen yıl Aralık ayında İngiliz Daily Star gazetesine konuşan Abad, internet üzerinde kadınlarından cinsel ilişki teklifleri alıyorum” demişti.

Geçen yılın başında ünlü İngiliz escort Charlotte Rose'la birlikte olması dünya medyasında geniş yankı bulan Abad, gelen tüm teklifleri reddettiğini ve Rose ile yaşadığı ilk ilişkiden sonra kimseyle yatmadığını söylemişti.

Abad gerekçesini ise şu sözlerle açıklamıştı: “Bu, istediğim bir şey değil benim. Çok fazla teklif alıyorum ama işimle meşgulüm. Her gün 14 saat mesai yapıyorum ve eve döndüğümde seks yapmak için kendimi çok yorgun hissediyorum.”

Evlenmek istediğini söyleyen ve hayatının aşkını arayan Abad, ilk eşiyle 2013 yılında yollarını ayırdı. İskoçya'nın başkenti Edinburg'da yaşayan Abad, seks işçisi dışında bir kadınla birlikte olma arzusu taşıyor.