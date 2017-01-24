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Yarı-sentetik organizma geliştirildi

Yarı-sentetik organizma geliştirildi

Bilim adamları, organik DNA'nın genetik kodunu genişleterek ilk kez yarı-sentetik bir organizma geliştirmeyi başardı.

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Bilim adamları, organik DNA'nın genetik kodunu genişleterek ilk kez yarı-sentetik bir organizma geliştirmeyi başardı.

Merkezi ABD'de bulunan Scripps Araştırma Enstitüsünden (TSRI) bilim adamları, E. coli bakterisinin dört basamaklı basit genetik koduna iki basamak ilave ederek yapılan deneyde, bölünerek çoğaldığında ilave kodu taşımayı sürdürebilen "yarı-sentetik" bir organik form geliştirmeyi başardıklarını bildirdi.

Deney için ilk etapta canlı bir organizmaya aktarılmak üzere X ve Y adını verdikleri ayrı moleküllerden bir DNA çifti sentezleyen araştırmacılar, daha sonra bunu organik DNA'ya aktarmayı denedi.

İlk denemelerde yeni organizmanın ilave kodu taşıyamadığı, taşıması halinde de hastalandığı görüldü.

Bunun üzerine organik materyalin DNA kodu, CRISPER olarak bilinen gen kurgulama yazılımıyla yeniden biçimlendirildi ve ilave kodu yabancı bir şey olarak algılamasını önledi. Sonuçta yeni üretilen sentetik organizmanın bölünme sonrasında ve ömrü boyunca ilave kodu genetik bileşiminde taşımaya devam ettiği görüldü.

Geliştirilen yarı-sentetik organizmanın şimdiye kadarki "yaşama en yakın" genetik sentez olduğunu belirten araştırmanın lideri Profesör Floyd Romesberg, "Artık hayatın ışığını yakalayıp sürdürebiliyoruz. Bu, tüm yaşam formlarının yönlendirmeye açık olduğu, yapay yaşam formlarının yaratılabileceği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları ABD Bilimler Akademisi yayını "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

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