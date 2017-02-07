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Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim havai hatlarında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle, yarın 09.00 - 12.00 saatleri arasında bazı bölgelerde 3 saatlik elektrik kesintisi olacağı bildirildi.

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Orta gerilim havai hatlarında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle, yarın 09.00 - 12.00 saatleri arasında bazı bölgelerde 3 saatlik elektrik kesintisi olacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre kesintiden, Çamlıbel, Tepebaşı, Akdeniz, Koruçam, Sadrazamköy, Kayalar, Geçitköy, Karşıyaka, Hisarköy, Şirinevler, Selvilitepe, Pınarbaşı, Ağırdağ, Kömürcü, Akçiçek ve bu bölgedeki tesislerle su motorları etkilenecek.

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