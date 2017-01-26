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Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın, Dörtyol, Alaniçi, İnönü ve Pirhan Köylerine ve bölgedeki tesislerde elektrik kesintisi yapılacak.

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Orta gerilim bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın,  Dörtyol, Alaniçi, İnönü ve Pirhan Köylerine ve bölgedeki tesislerde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00-13:30 saatleri arasında olacak.

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