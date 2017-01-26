Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak
Orta gerilim bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın, Dörtyol, Alaniçi, İnönü ve Pirhan Köylerine ve bölgedeki tesislerde elektrik kesintisi yapılacak.
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Orta gerilim bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın, Dörtyol, Alaniçi, İnönü ve Pirhan Köylerine ve bölgedeki tesislerde elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00-13:30 saatleri arasında olacak.
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