Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak
Girne-Karakum Lemar bölgesinden itibaren Ozanköy, Karakum ve Alsancak Çıkarma Plajı Bölgesi’nde yarın elektrik kesintisi olacak.
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Girne-Karakum Lemar bölgesinden itibaren Ozanköy, Karakum ve Alsancak Çıkarma Plajı Bölgesi’nde yarın elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Girne Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00-13:00 saatleri arasında yapılacak.
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