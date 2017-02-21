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Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim proje çalışmaları nedeniyle Doğanköy’ün bir bölümü, Ozanköy’ün batısı ve Beylerbeyi’nde yarın 4 saat elektrik kesintisi yapılacak.

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Orta gerilim proje çalışmaları nedeniyle Doğanköy’ün bir bölümü, Ozanköy’ün batısı ve Beylerbeyi’nde yarın 4 saat elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 11.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

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