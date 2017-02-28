Lefkoşa15 °C
  • UptownPark
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
  • 1 kg vermek için kaç saat yürümek gerekir?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim bakım çalışmasından dolayı Yeşilköy, Erenköy, Esenköy, Adaçay, Sipahi, Dipkarpaz ve bölgedeki tesislerde yarın elektrik kesintisi olacak.

A+A-

Orta gerilim bakım çalışmasından dolayı Yeşilköy, Erenköy, Esenköy, Adaçay, Sipahi, Dipkarpaz ve bölgedeki tesislerde yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 10:00-14:00 saatleri arasında yapılacak.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.