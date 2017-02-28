Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak
Orta gerilim bakım çalışmasından dolayı Yeşilköy, Erenköy, Esenköy, Adaçay, Sipahi, Dipkarpaz ve bölgedeki tesislerde yarın elektrik kesintisi olacak.
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Orta gerilim bakım çalışmasından dolayı Yeşilköy, Erenköy, Esenköy, Adaçay, Sipahi, Dipkarpaz ve bölgedeki tesislerde yarın elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 10:00-14:00 saatleri arasında yapılacak.
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