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Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak

Taşpınar köyü ve bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak.

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Taşpınar köyü ve bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu’nun yürüteceği proje çalışması nedeniyle yapılacak kesintiden Taşpınar köyü yanında bölgedeki tesis ile su motorları da etkilenecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesinti 10.00-14.00 saatleri arasında yapılacak.

BAZI KÖYLERDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Meriç Yüksek Gerilim Şebekesi’nde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle, yarın, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Görneç, Serdarlı, Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Başpınar, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Balıkesir, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Dilekkaya, Gaziköy, Paşaköy, Turunçlu, Kurudere, Ercan Havaalanı ve Kırklar'ın bir bölümünün elektrik enerji kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09:00-16:00 saatleri arasında olacak.

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