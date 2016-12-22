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  3. Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Lefke merkez, Çamlıköy, Aşağı Cengizköy, Yukarı Cengizköy, Taşköy, Aplıç ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarının elektrik enerjisi yarın 5 saat kesik olacak.

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Lefke merkez, Çamlıköy, Aşağı Cengizköy, Yukarı Cengizköy, Taşköy, Aplıç ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarının elektrik enerjisi yarın 5 saat kesik olacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya proje çalışmalarından kaynaklanacak kesinti 09:00 - 14:00 saatleri arasında yapılacak.

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