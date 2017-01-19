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Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Gönyeli ile Boğaz arasındaki bazı bölgelerde yarın elektrik enerjisi kesintisi uygulanacak.

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Gönyeli ile Boğaz arasındaki bazı bölgelerde yarın elektrik enerjisi kesintisi uygulanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim hatlarındaki  çalışmalar nedeniyle  09.00-14.00 saatleri arasında,  Gönyeli-Girne  arası eski yol üzerindeki  Gönyeli Yalçın Park ile Boğaz Polis Lojmanları arasında kalan bölge, Gönyeli Çemberi ile Boğazköy arası  ana yol boyu ve civar sokaklar, eski Dikmen çöplüğü bölgesi ile Eşref Bitlis Kışlası’na elektrik enerjisi verilemeyecek.

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