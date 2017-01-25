Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Orta Gerilim hatlarındaki çalışmalar nedeniyle, yarın, eski Gönyeli - Girne yol üzerinde, Gönyeli Yalçın Park ile Boğaz Polis Lojmanları arasında kalan bölge, Gönyeli çemberi ile Boğazköy arası ana yol boyu ve civar sokaklar, eski Dikmen çöplüğü bölgesi ile Eşref Bitlis Kışlası’ nın elektrik enerjisi yaklaşık 5 saat kesik olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 10:00-15:00 saatleri arasında yapılacak.

GEÇİTKALE BÖLGESİNDE YARIN 8 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ…

Orta gerilim proje çalışmaları nedeniyle yarın, Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çınarlı, Ağıllar köyü, Altınova, Mallıdağ, Yamaçköy ve civardaki su motoru ve ağıllarda 8 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00-17:00 saatleri arasında yapılacak.