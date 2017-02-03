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Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Ardahan, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca ve Mersinlik ile civarındaki tesislerde bugün elektrik kesintisi yapılaca

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Ardahan, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca  ve Mersinlik ile civarındaki tesislerde bugün elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim hattı bakım onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesinti  09.30-14.00 saatleri arasında olacak.

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