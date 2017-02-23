Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak
İskele’de, Longbeach Bölgesi, Doktorlar Sitesi, Mücahitler Plajı ve bu bölgelerdeki tesislerde yarın elektrik kesintisi olacak
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İskele’de, Longbeach Bölgesi, Doktorlar Sitesi, Mücahitler Plajı ve bu bölgelerdeki tesislerde yarın elektrik kesintisi olacak
Kıb-Tek İskele Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre orta gerilim proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00-14:00 saatleri arasında olacak.
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