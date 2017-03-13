Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Girne’de Çıkarma Plajı Bölgesi’ne yarın 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 5 saatlik kesinti, Çıkarma Plajı bölgesinin dağ tarafında yapılacak proje çalışmasından dolayı uygulanacak.