Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak
Girne’de Çıkarma Plajı Bölgesi’ne yarın 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
A+A-
Girne’de Çıkarma Plajı Bölgesi’ne yarın 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 5 saatlik kesinti, Çıkarma Plajı bölgesinin dağ tarafında yapılacak proje çalışmasından dolayı uygulanacak.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.