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Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek ekiplerinin yarın yapacağı orta gerilim hattı çalışması nedeniyle; Ozanköy’ün batısı, Beylerbeyi ve Beylerbeyi futbol sahası bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

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Kıb-Tek ekiplerinin yarın yapacağı orta gerilim hattı çalışması nedeniyle; Ozanköy’ün batısı, Beylerbeyi ve Beylerbeyi futbol sahası bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09:00 ile 14:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların tedbirli davranması istendi.

GÜZELYURT BÖLGESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kalkanlı ve Yuvacık köyleriyle Dilekler Petrol ve bölgedeki tesislerle su motorlarına yarın 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amiri Ceyhun Saygınel, kesintinin proje çalışması nedeniyle gerçekleştirileceğini belirtti.

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