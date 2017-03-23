Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim hatlarındaki bakım çalışmasından dolayı yarın bazı bölgelerde 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, Topçuköy, Yarköy, Ardahan, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik ve bu bölgelerdeki tesislerde 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacak.