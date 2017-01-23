Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

Geçitkale köyünde Kanizi Petrol bölgesi ve köyün doğu kısmında yarın 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, orta gerilim hattı proje çalışmalarının seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten önce veya sonra verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an enerji varmış gibi davranması gerektiği kaydedildi.