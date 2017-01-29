Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim proje çalışmaları nedeniyle yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Geçitkale, Çınarlı, Mallıdağ, Tatlısu’nun bir bölümü ve Altınova köyleri ile bölgedeki tesislere elektrik enerjisi verilemeyecek.



KIB-TEK Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği, bu nedenle şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.