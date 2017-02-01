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  3. Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintinin nedeninin orta gerilim hattındaki proje çalışmaları olduğu bildirildi.

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Gönyeli-Girne arası eski yol üzerinde Gönyeli Yalçın Park ile Boğaz Polis Lojmanları arasında kalan bölge; Gönyeli Çemberi ile Boğazköy arası anayol boyu ve civar sokaklar; eski Dikmen Çöplüğü bölgesi ile Eşref Bitlis Kışlası’nın elektrik enerjisi yarın 10.00-16.00 saatleri arasında kesik olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintinin nedeninin orta gerilim hattındaki proje çalışmaları olduğu bildirildi.

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