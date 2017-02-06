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Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

Proje çalışmaları nedeniyle Güzelyurt’ta Zafer Stadyumu bölgesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak.

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Proje çalışmaları nedeniyle Güzelyurt’ta Zafer Stadyumu bölgesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti 09.00 - 15.00 saatleri arasında etkili olacak, ancak elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre daha geç ya da erken verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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