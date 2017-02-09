Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak
Bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarın Çayönü, İncirli, Köprü ve Güvercinlik köylerinde 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.
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Bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarın Çayönü, İncirli, Köprü ve Güvercinlik köylerinde 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya gore kesinti, 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.
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