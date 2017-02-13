Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak
Orta gerilim bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın, Çayönü, İncirli, Köprü ve Güvercinlik köylerine 6 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Orta gerilim bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın, Çayönü, İncirli, Köprü ve Güvercinlik köylerine 6 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09:00 15:00 saatleri arasında yapılacak.
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