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Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın, Çayönü, İncirli, Köprü ve Güvercinlik köylerine 6 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.

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Orta gerilim bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın, Çayönü, İncirli, Köprü ve Güvercinlik köylerine 6 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09:00 15:00 saatleri arasında yapılacak.

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