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Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

Gazimağusa’ya bağlı bazı köylerde yarın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nca yapılacak orta gerilim proje çalışmaları nedeni elektrik kesintisine gidilecek.

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Gazimağusa’ya bağlı bazı köylerde yarın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nca yapılacak orta  gerilim proje çalışmaları nedeni elektrik kesintisine gidilecek.

Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 09.00 15.00 saatleri arasındaki kesintiden Mutluyaka, Korkuteli, Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerine ve bölgedeki tesisler etkilenecek.

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