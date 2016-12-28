Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak
Proje çalışmaları nedeniyle yarın, Gemikonağı, LAÜ, Denizli, Ömerli, Bağlıköy, Yedidalga, Bademliköy, Yeşilırmak, Yeşilırmak Sınır Kapısı, Aşağı Cengizköy ve Lefke yolunda 7 saat elektrik kesik olacak.
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Proje çalışmaları nedeniyle yarın, Gemikonağı, LAÜ, Denizli, Ömerli, Bağlıköy, Yedidalga, Bademliköy, Yeşilırmak, Yeşilırmak Sınır Kapısı, Aşağı Cengizköy ve Lefke yolunda 7 saat elektrik kesik olacak.
Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre kesinti, 09.00-16.00 saatleri arasında yaşanacak.
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