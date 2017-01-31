Yarın 8 saatlik elektrik kesintisi olacak

Geçitkale’de Tatlısu Çemberinde bulunan Petrol İstasyonu ve civarındaki tesislere yarın 8 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden nden yapılan açıklamaya göre orta gerilim proje çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek olan kesinti 09:00-17:00 saatleri arasında olacak.

YEŞİLKÖY, ESENKÖY, YENİERENKÖY, ADAÇAY VE SİPAHİ KÖYLERİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Yeşilköy, Esenköy, Yenierenköy, Adaçay ve Sipahi Köylerine ve bölgedeki tesislerde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliğİ’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim bakım ve onarım çalışmalarından dolayı gerçekleştirilecek olan kesinti 09:30-15:30 saatleri arasında olacak.