Yarın 8 saatlik elektrik kesintisi olacak
Geçitkale’de Tatlısu Çemberinde bulunan Petrol İstasyonu ve civarındaki tesislere yarın 8 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Geçitkale’de Tatlısu Çemberinde bulunan Petrol İstasyonu ve civarındaki tesislere yarın 8 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden nden yapılan açıklamaya göre orta gerilim proje çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek olan kesinti 09:00-17:00 saatleri arasında olacak.
YEŞİLKÖY, ESENKÖY, YENİERENKÖY, ADAÇAY VE SİPAHİ KÖYLERİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK
Yeşilköy, Esenköy, Yenierenköy, Adaçay ve Sipahi Köylerine ve bölgedeki tesislerde yarın elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliğİ’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim bakım ve onarım çalışmalarından dolayı gerçekleştirilecek olan kesinti 09:30-15:30 saatleri arasında olacak.
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