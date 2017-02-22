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  3. Yarın 8 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 8 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yarın 8 saatlik elektrik kesintisi olacak

Büyükkonuk, Yedikonuk ve bu bölgelerdeki tesislerle su motorlarına yarın elektrik enerjisi verilemeyecek.

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Büyükkonuk, Yedikonuk ve bu bölgelerdeki tesislerle su motorlarına yarın elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek İskele Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 09:00-17:00 saatleri arasındaki kesintinin Büyükkonuk bölgesindeki proje çalışmasından kaynaklanacağı belirtildi.

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