Yarın 8 saatlik elektrik kesintisi olacak
Büyükkonuk, Yedikonuk ve bu bölgelerdeki tesislerle su motorlarına yarın elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Büyükkonuk, Yedikonuk ve bu bölgelerdeki tesislerle su motorlarına yarın elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıb-Tek İskele Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 09:00-17:00 saatleri arasındaki kesintinin Büyükkonuk bölgesindeki proje çalışmasından kaynaklanacağı belirtildi.
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