Yarın 8 saatlik elektrik kesintisi olacak
Gerilim proje çalışmaları nedeniyle İskele ile Gazimağusa’ya bağlı bazı yerleşim birimlerinde yarın elektrik enerjisi kesintisi yapılacak.
A+A-
Gerilim proje çalışmaları nedeniyle İskele ile Gazimağusa’ya bağlı bazı yerleşim birimlerinde yarın elektrik enerjisi kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 09.00-17.00 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek yerler şöyle:
“Yeniboğaziçi,Mormenekşe,İskele,Ötüken,Kuzucuk, Aygün, Mutluyaka, Korkuteli,Murataga, Atlilar ve Sandallar ve bölgedeki tesisler”.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.