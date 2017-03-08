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Yarın 8 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yarın 8 saatlik elektrik kesintisi olacak

Gerilim proje çalışmaları nedeniyle İskele ile Gazimağusa’ya bağlı bazı yerleşim birimlerinde yarın elektrik enerjisi kesintisi yapılacak.

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Gerilim proje çalışmaları nedeniyle İskele ile Gazimağusa’ya bağlı  bazı yerleşim birimlerinde yarın elektrik enerjisi kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 09.00-17.00 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“Yeniboğaziçi,Mormenekşe,İskele,Ötüken,Kuzucuk, Aygün, Mutluyaka, Korkuteli,Murataga, Atlilar ve Sandallar ve bölgedeki tesisler”.

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