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Yarın donacağız!

Yarın donacağız!

Ülkede yarın bazı bölgelerde yağış ve sabah saatlerinde don olayı bekleniyor.

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Ülkede yarın bazı bölgelerde yağış ve sabah saatlerinde don olayı bekleniyor.

Meteroloji Dairesi tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı 7-10 derece dolaylarında olacak; doğu kesimlerde yer yer hafif sağanak yağmur yağacak ve sabah saatleri yer yer don olayı bekleniyor.

Yarından sonraki günlerde ise en yüksek sıcaklığın 11-14 derece civarında olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Ocak – 3 Şubat dönemini kapsayan raporuna göre, KKTC belirtilen süre içerisinde alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü oldukça soğuk, diğer günlerde ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Pazar ve pazartesi günleri parçalı  bulutlu  olacak sabah saatleri yer yer don olayı görülecek;  sonraki günler ise bulutlu olacak.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı  yönlerden orta kuvvette, cumartesi günü kuvvetli, öğleye kadar yer yer fırtına şeklinde esecek.

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