"Yaşa Mustafa Kemal Paşa"nın sözlerini Soylu için değiştirdiler!
Güngören Trabzonlular Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'yaşa Süleyman Soylu Paşa yaşa' sözleriyle karşılandı.
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çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güngören Erdem Beyazit Kültür Merkezi'nde Güngören Trabzonlular Derneği etkinliğine katıldı.
İZMİR MARŞI'NI BAKAN SÜLEYMAN SOYLU İÇİN DEĞİŞTİRDİLER
Bakan Soylu'nun konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldiği sırada, salondakiler, İzmir Marşı'nın sözlerini Soylu için değiştirdi.
İzmir Marşı, "Trabzon'un dağlarında çiçekler açar, yaşa Süleyman Soylu Paşa yaşa" şeklinde söylenirken, Bakan Soylu salondakilere teşekkür etti.
Salondaki grup İçişleri Bakanı'nın adının geçtiği sloganla tezahüratını sürdürdü. Salonda bu kez "Oley.. Oley.. Süleyman Soylu.. Hainlerin korkusu Süleyman Soylu.." şeklinde slogan yükseldi.
İzmir Marşı'nı Süleyman Soylu için değiştirdilerhttps://t.co/fnA92a2iwd pic.twitter.com/TQCa3cMSMF— RedHaber (@RedaksiyonHaber) 20 Mart 2017
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