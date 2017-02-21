Yasadışı kürtaj davası karara kaldı

Girne’deki Ada Hospital isimli özel dal hastanesinde, bazı hamileliklerin yasal olmayan şekilde sonlandırılmasıyla ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen dava karar için tarih belirlendi.

Girne’de 2016'nın Şubat ayında ortaya çıkan yasadışı kürtaj davasında sakın olarak yargılanan Doktor Fahri Karagözlü, Doktor Rasiha Serdaroğlu, Doktor Mehmet Ali Tunçbilek, Doktor Verda Özkent Tunçbilek, ebe Ayşegül İşbilen ve emekli hemşire Taner Okburan hakkında Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen davada sona gelindi. Bugün görülen son itham davasında karar aşamasına geçilmesine karar verildi. Bugünkü yapılan oturumun ardından yasadışı hamileliklerin sonlandırılmasıyla ilgili davada karar 9 Mart'ta açıklanacak.