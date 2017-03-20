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Yasemin Tanpınar YYK üyesi oldu

Yasemin Tanpınar YYK üyesi oldu

Yayın Yüksek Kurulu’nun yeni üyesi Yasemin Tanpınar oldu.

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Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Yasemin Tanpınar’ın Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği Başvurusunun Değerlendirilmesine İlişkin Raporu Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek onaylandı.

UBP’den Alihan Pehlivan’ın istifası ile boşalan Yüksek Yayın Kurulu üyeliğine Yasemin Tanpınar önerilmişti.

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