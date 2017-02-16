Yaşlı adam başından yaralandı
Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi’nde dün sabah yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 80 yaşındaki Hanu Reyvenmr isimli yayaya minibüs çarptı
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Devrim Demir
Girne’de trafiğin en yoğun olduğu caddelerden biri olan Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde dün sabah yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hanu Reyvenmr isimli turiste yolcu minibüsü çarptı.
Saat 10.15 sıralarında yaşanan trafik kazasında 51 yaşındaki Tahir Kerçin yönetimindeki TFR 066 plaklı minibüs ile dikkatsizce seyrettiği esnada yaya geçidindeki Hanu Reyvenmr’a çarptı.
Başına aldığı darbe sonucu kanlar içinde yere yığılan yaşlı adam olay yerine çağrılan “112” Hızır Servis ile Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.
Müşahede altında tutuluyor
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, başından yaralanan Hanu Reyvenmr yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı müşahede altına alındı.
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