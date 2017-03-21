18-24 Mart Yaşlılar Haftası etkinliklerle devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, etkinlikler çerçevesinde bugün Lapta Huzurevi-Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezindeki yaşlılar yemek verilecek.

Merit Otel’de gerçekleştirilecek öğle yemeği saat 13.00’te başlayacak.

Yarın da Güzelyurt bölgesindeki Sosyal Hizmetler Dairesi’nden hizmet alan yaşlılara Kaplıca Karadenizliler Restoran’da yemek verilecek. Yemek saat 13.00’te başlayacak.

İskele-Karpaz-Mehmetçik Bölgelerindeki Sosyal Hizmetler Dairesi’nden hizmet alan yaşlılara ise 24 Mart Cuma günü Acapulco Otel’de öğle yemeği verilecek.

Yaşlılar haftasının son etkinliği ise 27 Mart Pazartesi günü yapılacak. Akdoğan-Mağusa bölgesindeki Sosyal Hizmetler Dairesi’nden hizmet alan yaşlılara, Lord Palace Otel’de saat 13.00’te öğle yemeği verilecek.